Porto Alegre receberá encontro com secretários de Educação de todas as capitais do país

Encontro ocorrerá entre 11 e 12 de setembro. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Secretários de Educação de todas as capitais do país estarão em Porto Alegre entre os dias 11 e 12 de setembro para participar da 4ª reunião ordinária de 2025 do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais (Consec). O encontro foi articulado pelo secretário de Educação da Capital, Leonardo Pascoal, que é vice-presidente da Região Sul do colegiado.

A programação do encontro inclui visitas a espaços e escolas atingidas pela enchente de 2024. Segundo a Secretaria, a reconstrução das escolas após as enchentes e o processo de parcerização na educação infantil, por exemplo, serão alguns dos principais focos da visita.

Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais (Consec). Consec / Divulgação

No primeiro dia de atividades, os participantes farão visitas técnicas à Escola de Educação Infantil Anjinho da Guarda (rede parceira), à Escola de Educação Infantil Miguel Velasquez e à Escola de Ensino Fundamental Liberato Salzano Vieira da Cunha (rede própria). Os participantes também conhecerão o Acampamento Farroupilha.

No segundo e último dia, ocorrerá a reunião geral dos titulares, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação. Serão debatidos temas como educação especial, recursos humanos nas escolas e serão apresentadas as estratégias do Porto da Educação — conjunto de ações da Smed para qualificar o ensino e elevar os índices educacionais da rede municipal.

Leia Mais Desfile de 7 de Setembro terá mais de 4,5 mil participantes em Porto Alegre

— Será um momento extremamente importante para a Educação da Capital. Reuniremos aqui aqueles que fazem a gestão da educação em todas as capitais do país. Queremos demonstrar a grandiosidade e o potencial da nossa rede, que conta com 322 escolas, entre próprias e parceiras, e atende mais de 69 mil alunos — destaca Pascoal.