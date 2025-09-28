Rússia realiza 12 horas de ataques contra a Ucrânia; quatro mortes foram registradas

Ataques foram principalmente na região de Kiev, capital ucranaiana. ROMAN PILIPEY / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Exatamente no fim de semana seguinte ao encerramento da Assembleia Geral da ONU, a Rússia lançou, neste domingo (28), ataques aéreos contra a Ucrânia que, de acordo com o presidente Volodimir Zelensky, resultaram em quatro mortos – incluindo uma menina de 12 anos – e 40 feridos.

"O ataque maciço da Rússia à Ucrânia durou mais de 12 horas. Ataques brutais, terror deliberado e direcionado contra cidades comuns – quase 500 drones de ataque e mais de 40 mísseis", afirmou Zelensky nas redes sociais.

Outra região atacada foi Zaporizhzhia, cidade em conflito com o Kremlin desde o início da guerra, já que Vladimir Putin manifestou a intenção de anexar a região. Lá, os bombardeios deixaram pelo menos 16 feridos, incluindo três crianças.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o ataque massivo e declarou que o objetivo era atingir campos de aviação militares e outras instalações ucranianas.

Como resultado do ataque, as forças armadas da Polônia anunciaram o posicionamento de caças em seu espaço aéreo e colocaram seus sistemas de defesa aérea terrestre em alerta máximo.

Bombeiros atuando nas primeiras horas da manhã de domingo. HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE