Rússia diz que negociações de paz com Ucrânia estão "mais em pausa" do que em atividade

Presidente russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky. Arte ZH / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Rússia afirmou nesta sexta-feira (12) que as negociações de paz com a Ucrânia estão "mais em pausa" do que em atividade. Pelo menos é a opinião do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma teleconferência de rotina:

— Os canais de comunicação existem e estão estabelecidos; nossos negociadores conseguem usá-los para se comunicar. No entanto, no momento, é justo dizer que as coisas estão mais em pausa do que em interação ativa [...] É importante não usar óculos cor-de-rosa ou esperar que o processo de negociação produza resultados rápidos.

Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

A afirmação do porta-voz ocorre em meio a pressões do presidente Donald Trump. Também nesta sexta-feira, o republicano afirmou que está perdendo a paciência com Putin:

— Ela está se esgotando, e rapidamente — disse, em entrevista à Fox News.

Apesar das intensas e recorrentes reuniões, analistas internacionais apontam que, até agora, elas não resultaram em nada substancial.

No início desta semana, a Rússia intensificou os ataques contra uma localidade da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, considerada a terceira ofensiva em grande escala em três semanas. Também nesta semana, a Polônia sofreu uma incursão de drones russos no seu espaço aéreo, o que deixou líderes da Otan preocupados com uma possível escalada do conflito.

A Ucrânia vem alertando nos últimos dias que a Rússia não está genuinamente interessada na paz. Recentemente, Kiev acusou o Kremlin de usar as negociações para ganhar mais tempo. Ainda em fevereiro deste ano, o embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrii Melnyk, à disse à coluna:

— Se você fosse Putin e seus generais lhe reportassem todos os dias: "Hoje esse é o mapa, capturamos aquela vila e aquela, e agora estamos tentando aquela pequena cidade". Por que Putin diria: "Ok, vamos começar as negociações"? Por que ele deveria parar?