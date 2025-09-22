Rússia acusa Estônia de falsas alegações e países criticam ações do Kremlin em reunião do Conselho de Segurança da ONU

Encontro ocorre durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. ONU / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Enquanto a Rússia acusa a Estônia de afirmar falsamente que jatos militares russos violaram seu espaço aéreo na semana passada, países-membros da Otan e aliados lançaram duras críticas ao Kremlin durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira (22).

A Estônia havia solicitado o encontro após três caças russos MiG-31 terem entrado em seu espaço aéreo sobre o Golfo da Finlândia sem autorização na sexta-feira (19), permanecendo por 12 minutos na área.

— A comunidade internacional deve permanecer firme na exigência do fim dessas violações flagrantes da Carta da ONU, a fim de evitar uma escalada maior — disse o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna.

Leia Mais Estônia diz que teve espaço aéreo invadido pela Rússia; seria a terceira ação de Putin contra um país da Otan em 10 dias

A representante da Segurança da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o ato foi uma "provocação deliberada".

— A Rússia está testando as fronteiras europeias e minando a segurança — declarou.

Os representantes do Reino Unido e dos Estados Unidos seguiram a mesma linha e aproveitaram a reunião para alertar a Rússia de que a OTAN, da qual a Estônia é membro, está pronta para defender seu espaço aéreo.