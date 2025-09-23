RS receberá encontro de secretários estaduais de comunicação de todo o país

Encontro será organizado pelo governo do Estado. Leandro Osório / Especial Palácio Piratini

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O RS será sede, em janeiro de 2026, do 9º Fórum Nacional de Comunicação. O evento é promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSECOM) e reúne os secretários estaduais de comunicação de todo o Brasil. A data ainda está em aberto, mas o evento ocorrerá em Porto Alegre e o objetivo é receber representantes dos 26 Estados e do Distrito Federal.

Segundo o secretário-adjunto de Comunicação do Estado, Maicon Bock, o evento tem o propósito de promover discussões sobre temas relacionados à gestão das pastas, além de assuntos do momento, como uma análise das leis que tratam da publicidade na comunicação do governo do Estado e inteligência artificial.

— O fórum foi criado com o objetivo de fortalecer as secretarias, cada encontro servindo para troca de ideias e apresentação de cases de comunicação e soluções de gestão. Possivelmente, vamos apresentar o trabalho fundamental da comunicação durante as enchentes, período em que foi preciso orientar e informar as pessoas que estavam enfrentando o drama ao mesmo tempo em que tivemos de prestar informações, de um dia para o outro, a veículos nacionais e internacionais — explicou Bock à coluna. Ele participou da última edição do Fórum, que ocorreu em Vitória (ES) no início do mês.

