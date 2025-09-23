RS é o segundo Estado mais seguro para dirigir

RS atingiu a nota 3,86 — em uma escala que vai até 5 —, ficando atrás apenas do Distrito Federal (DF). Lucas Amorelli / Agência RBS / Agência RBS

O Rio Grande do Sul é o segundo Estado mais seguro para dirigir no Brasil. Pelo menos é o que aponta um estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária, divulgado na última semana. O levantamento, intitulado Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança (Iris), cruzou dados de sete pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) para avaliar a segurança viária no país.

O RS atingiu a nota 3,86 — em uma escala que vai até 5 —, ficando atrás apenas do Distrito Federal (DF), que obteve 4. Em terceiro lugar, empatados com nota 3,71, ficaram Goiás, Paraná e Rio de Janeiro, seguidos por São Paulo (3,57). Ceará, Mato Grosso do Sul e Rondônia aparecem em seguida, com 3,29.

Na outra ponta, o Amazonas teve o pior desempenho, com 1,86. Pará (2,14) e Roraima (2,29) completam as três últimas colocações.

O estudo atribuiu notas de zero a 10 em cada pilar. O RS se destacou positivamente em categorias como Educação para o Trânsito, onde atingiu a nota máxima (10). Essa categoria avaliou o comportamento dos condutores e a efetividade da fiscalização. O Estado também obteve notas altas nos pilares Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas (9) — que considera número de profissionais de saúde, leitos per capita e estrutura hospitalar — e Indicadores de Mortalidade (8,6) — que mede taxas de óbitos por número de veículos, habitantes e quilômetros rodados.

Por outro lado, o Estado teve sua pior avaliação na categoria Segurança Veicular, com nota 0,4. Esse pilar considerou itens como a presença de airbags, freios ABS e ISOFIX nos veículos, além da renovação da frota.

