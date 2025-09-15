RS apresenta estratégias de inovação em evento de tecnologia na China

Evento ocorreu nesta segunda-feira (15). Innovation Summit / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), participou nesta segunda-feira (15) do Innovation Summit, evento de tecnologia e inovação realizado em Pequim, na China.

O objetivo da participação foi de apresentar as estratégias de inovação do governo gaúcho, onde a secretária da SICT, Simone Stülp, palestrou no evento e apresentou um panorama do ecossistema gaúcho de inovação, com especial atenção às ações do programa Semicondutores RS.

— Nosso objetivo é transformar o Rio Grande do Sul em um hub latino-americano no setor até o ano de 2030 — disse.

A secretária integra a missão internacional da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), onde segue até sexta-feira (19) em agendas com universidades e ambientes de inovação chineses.