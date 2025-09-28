Rei Charles III fará primeira visita oficial ao papa Leão XIV

Apesar da confirmação, ainda não há informações de datas e horários do encontro. JUSTIN TALLIS / ALBERTO PIZZOLI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O rei Charles III e a rainha Camila visitarão o papa Leão XIV no Vaticano em outubro. A visita de Estado foi confirmada pelo Palácio de Buckingham, embora datas e horários específicos não tenham sido informados.

A visita tem como propósito celebrar o ano jubilar de 2025 e o trabalho ecumênico entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja Católica. Segundo Buckingham, o objetivo é enfatizar "o compromisso ecumênico da Igreja da Inglaterra e da Igreja Católica".

Este será o primeiro encontro do casal real com o atual Pontífice. No começo do ano, os monarcas visitaram o papa Francisco doze dias antes da sua morte.