Referência nacional no jornalismo, Miriam Leitão receberá Honoris Causa de universidade de Canoas

Aos 72 anos, a jornalista e escritora atua em veículos como O Globo, GloboNews e CBN. Mauro Artur Schlieck / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Referência nacional no jornalismo político e econômico, a jornalista e escritora Miriam Leitão receberá o título de Doutora Honoris Causa da Universidade La Salle, em Canoas (RS). A honraria será concedida no próximo dia 9 de outubro.

A outorga do título ocorrerá durante a Semana Acadêmica de Pesquisa, Inovação e Extensão (SAPIENS), cujo tema deste ano é “Inovação Social e Urbana: construindo soluções sustentáveis para desafios coletivos”, que ocorre entre 6 e 10 de outubro.

No mesmo dia, haverá uma sessão de autógrafos com as obras da jornalista e de seu marido, o escritor Sérgio Abranches. Após a cerimônia, Miriam Leitão proferirá a palestra “Entre o poder da destruição e o tempo das possibilidades: construindo soluções sustentáveis no Brasil”.

