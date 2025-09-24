Referência nacional no jornalismo, Miriam Leitão receberá Honoris Causa de universidade de Canoas

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Referência nacional no jornalismo político e econômico, a jornalista e escritora Miriam Leitão receberá o título de Doutora Honoris Causa da Universidade La Salle, em Canoas (RS). A honraria será concedida no próximo dia 9 de outubro.
A outorga do título ocorrerá durante a Semana Acadêmica de Pesquisa, Inovação e Extensão (SAPIENS), cujo tema deste ano é “Inovação Social e Urbana: construindo soluções sustentáveis para desafios coletivos”, que ocorre entre 6 e 10 de outubro.
No mesmo dia, haverá uma sessão de autógrafos com as obras da jornalista e de seu marido, o escritor Sérgio Abranches. Após a cerimônia, Miriam Leitão proferirá a palestra “Entre o poder da destruição e o tempo das possibilidades: construindo soluções sustentáveis no Brasil”.
Aos 72 anos, Miriam Leitão atua em veículos como O Globo, GloboNews e CBN. É autora de 16 livros, que abrangem gêneros como não ficção, literatura infantil e crônica. Além disso, ocupa a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), tornando-se a 12ª mulher a se tornar imortal na história da instituição. Nos anos da ditadura militar, ela foi presa e torturada pelo regime.