Redenção terá composteira com capacidade de processar até 200 quilos de resíduos por dia

Estrutura será montada próximo do estabelecimento Refúgio do Lago. Igapó / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Parque da Redenção ganhará um novo equipamento para ajudar o meio ambiente: uma composteira com a capacidade de processar até 200 quilos de resíduos por dia, resultando em aproximadamente seis toneladas por mês. Além de processar os resíduos orgânicos do parque, a iniciativa funcionará como um teste em ambiente real, permitindo avaliar o desempenho do equipamento em um local de grande circulação de pessoas.

A parceria ocorre entre a Igapó, startup responsável pela composteira, e a prefeitura de Porto Alegre, com duração de dois anos. A iniciativa, explicou o fundador da startup, Artur Ferrari, atende à Lei Municipal 13.500/2023, que prevê a política de implantação de composteiras em parques da capital com mais de 10 hectares — a Redenção tem aproximadamente 37,5. A estrutura processará os resíduos das podas das árvores do próprio parque e também os materiais orgânicos dos restaurantes e da Feira Ecológica.

Equipamento na COP30

Como noticiado em julho, a Igapó fechou uma parceria com representantes da Prefeitura de Belém (PA), responsáveis pela organização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), para que seu produto seja responsável pela compostagem durante o evento. O sistema, selecionado para transformar os resíduos orgânicos gerados durante a COP30 em adubo, está em fase de fabricação e deve ser enviado para Belém na segunda quinzena de outubro.