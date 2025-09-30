Quem é Tony Blair, cotado para atuar no conselho de Trump para a paz em Gaza

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Dentro do plano de Donald Trump para Gaza está a criação de um Conselho da Paz, que seria liderado pelo republicano com a participação do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair.
Blair é considerado uma das figuras mais importantes e controversas da história britânica. Ele ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 1997 e 2007 e foi conhecido pelo projeto "New Labour", responsável por modernizar o Partido Trabalhista, afastando-o de suas raízes socialistas tradicionais e criando uma plataforma pró-negócios e socialmente mais liberal.
Seu governo foi responsável pela criação do salário mínimo, além de pesados investimentos em saúde e educação, e concedeu maior autonomia à Escócia e ao País de Gales. Sua gestão foi marcada por um longo período de crescimento econômico estável no Reino Unido.
A grande controvérsia que envolve Blair é a da Guerra do Iraque (2003), quando ele se aliou ao presidente dos EUA, George W. Bush. Além disso, apoiou a invasão do Afeganistão em 2001.
Após deixar o cargo de primeiro-ministro, foi, entre 2007 e 2015, o enviado do Quarteto para o Oriente Médio, atuando como representante diplomático dos EUA, Rússia, UE e ONU para tentar mediar a paz entre israelenses e palestinos.
Na vida privada, fundou o "Tony Blair Institute for Global Change", uma organização que oferece consultoria política e governamental a governos em todo o mundo.