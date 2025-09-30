Quem é Tony Blair, cotado para atuar no conselho de Trump para a paz em Gaza

Tony Blair ocupou o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido entre 1997 e 2007. AFP / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Dentro do plano de Donald Trump para Gaza está a criação de um Conselho da Paz, que seria liderado pelo republicano com a participação do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair.

Blair é considerado uma das figuras mais importantes e controversas da história britânica. Ele ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 1997 e 2007 e foi conhecido pelo projeto "New Labour", responsável por modernizar o Partido Trabalhista, afastando-o de suas raízes socialistas tradicionais e criando uma plataforma pró-negócios e socialmente mais liberal.

Leia Mais Líderes mundiais reagem ao plano de paz dos EUA para Gaza

Seu governo foi responsável pela criação do salário mínimo, além de pesados investimentos em saúde e educação, e concedeu maior autonomia à Escócia e ao País de Gales. Sua gestão foi marcada por um longo período de crescimento econômico estável no Reino Unido.

A grande controvérsia que envolve Blair é a da Guerra do Iraque (2003), quando ele se aliou ao presidente dos EUA, George W. Bush. Além disso, apoiou a invasão do Afeganistão em 2001.

Após deixar o cargo de primeiro-ministro, foi, entre 2007 e 2015, o enviado do Quarteto para o Oriente Médio, atuando como representante diplomático dos EUA, Rússia, UE e ONU para tentar mediar a paz entre israelenses e palestinos.

Leia Mais Plano de paz proposto por Trump para Gaza exige libertação de reféns em até 72 horas