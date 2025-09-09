Quem é Sébastien Lecornu, novo primeiro-ministro da França que já enfrenta resistência da oposição

Lecornu atua como Ministro da Defesa desde maio de 2022. LUDOVIC MARIN / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um dia após a queda de François Bayrou do cargo de primeiro-ministro, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira (9) Sébastien Lecornu como novo premiê francês. A troca de cargos deve ocorrer na quarta-feira (10).

Macron surpreendeu as expectativas. Imprensa e analistas franceses indicavam que o presidente miraria um nome mais alinhado às fileiras socialistas. O próprio líder do Palácio do Eliseu indicou nas últimas semanas que olharia para a esquerda e se aproximaria da oposição.

Leia Mais A queda de François Bayrou e os pedidos de renúncia de Macron

Sébastien Lecornu, com apenas 39 anos, ocupa desde maio de 2022 o cargo de ministro da Defesa de Macron. Aliado ao presidente, é membro do partido Renaissance, uma força política centrista da França. Alguns resumos de Lecornu apontam que ele apresenta um perfil mais conservador.

— O Presidente da República confiou-me a tarefa de construir um Governo com uma direção clara: a defesa da nossa independência e do nosso poder, o serviço ao povo francês e a estabilidade política e institucional para a unidade do país — disse nas redes sociais após a indicação.

O grande desafio de Lecornu será negociar um consenso em uma Assembleia Nacional fragmentada e aprovar o orçamento de 2026, em meio à crise econômica que a França enfrenta há quase dois anos. Ele será responsável por "consultar" as partes com vista a "construir os acordos essenciais às decisões dos próximos meses".

Resistência

Logo após o comunicado do governo, partidos de esquerda apresentaram resistência ao nome de Lecornu. O LFI — partido França Insubmissa, fundado por Jean-Luc Mélenchon — se mostrou contrário ao nome do novo premiê.

— Só a saída de Macron pode pôr fim a esta triste comédia de desprezo pelo Parlamento, pelos eleitores e pela decência política — disse Mélenchon, que foi um importante ator para Macron nas eleições antecipadas de 2024.

Membros do Reagrupamento Nacional — partido de direita de Marine Le Pen — também se colocaram contrários ao nome de Lecornu.

— O presidente está a disparar o último cartucho do macronismo, entrincheirado com o seu pequeno quadrado de apoiantes — afirmou Le Pen.

Leia Mais O que diz a suposta carta de Trump endereçada a Epstein, acusado de escândalos sexuais

O Partido Socialista de Olivier Faure, que era cotado pela imprensa francesa para o cargo, disse que Macron "corre o risco de uma legítima indignação social e de um bloqueio institucional no país".