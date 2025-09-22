Quem acompanha Lula na viagem a Nova York para a Assembleia Geral da ONU

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente Lula desembarcou neste domingo (21) em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O evento, que começa nesta segunda-feira (22) e segue até quarta-feira (24), contará com uma série de compromissos e, além disso, envolve uma discussão sobre restrições de vistos para a comitiva brasileira.
Por isso, Lula está acompanhado de uma comitiva mais "enxuta" do que de costume durante a viagem. Ao todo, seis ministros acompanham o presidente, sendo que dois deles já estavam nos EUA. Além disso, um governador e outros representantes.
Quem acompanha Lula:
- Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e da Segurança Pública;
- Camilo Santana, ministro da Educação;
- Márcia Lopes, ministra das Mulheres;
- Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas;
- Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima;
- Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores (embaixador).
- Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará;
- Embaixador Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República;
- Rosângela Lula da Silva (Janja), primeira-dama.
Marina Silva, Mauro Vieira e Janja já estavam nos EUA nos últimos dias. Lula e Janja vão se hospedar na residência oficial do Brasil nos EUA, onde mora o diplomata Sérgio Danese, representante permanente do Brasil perante a ONU.
Nos últimos dias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu não ir mais ao evento para tratar de propostas prioritárias do governo no Congresso, como a isenção do imposto de renda (IR). Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu devido às restrições de circulação nos EUA impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Também estavam cotados para acompanhar a comitiva, mas que mudaram os planos, os ministros Sidônio Palmeira (Comunicação Social), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Jader Filho (Cidades).