Quem acompanha Lula na viagem a Nova York para a Assembleia Geral da ONU

Lula e o diplomata Sérgio Danese, representante permanente do Brasil perante a ONU. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Lula desembarcou neste domingo (21) em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O evento, que começa nesta segunda-feira (22) e segue até quarta-feira (24), contará com uma série de compromissos e, além disso, envolve uma discussão sobre restrições de vistos para a comitiva brasileira.

Leia Mais As principais pautas de Lula na Assembleia da ONU

Por isso, Lula está acompanhado de uma comitiva mais "enxuta" do que de costume durante a viagem. Ao todo, seis ministros acompanham o presidente, sendo que dois deles já estavam nos EUA. Além disso, um governador e outros representantes.

Quem acompanha Lula:

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e da Segurança Pública;

Camilo Santana, ministro da Educação;

Márcia Lopes, ministra das Mulheres;

Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas;

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima;

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores (embaixador).

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará;

Embaixador Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República;

Rosângela Lula da Silva (Janja), primeira-dama.

Marina Silva, Mauro Vieira e Janja já estavam nos EUA nos últimos dias. Lula e Janja vão se hospedar na residência oficial do Brasil nos EUA, onde mora o diplomata Sérgio Danese, representante permanente do Brasil perante a ONU.

Leia Mais Por que o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU

Nos últimos dias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu não ir mais ao evento para tratar de propostas prioritárias do governo no Congresso, como a isenção do imposto de renda (IR). Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu devido às restrições de circulação nos EUA impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Também estavam cotados para acompanhar a comitiva, mas que mudaram os planos, os ministros Sidônio Palmeira (Comunicação Social), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Jader Filho (Cidades).