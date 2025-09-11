Qual a relação de Charlie Kirk com o Brasil e com Bolsonaro?

Jair Bolsonaro e Charlie Kirk em fevereiro de 2023. JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Políticos da direita brasileira, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentaram, nas redes sociais, a morte do influenciador norte-americano pró-Trump Charlie Kirk, que foi baleado durante uma palestra nesta quarta-feira (10).

Kirk, de 31 anos, era conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades norte-americanas e por ser um ativista de pautas trumpistas. Entre os grupos que ele liderava está o Turning Point USA, além de ter comandado um podcast no qual fazia entrevistas.

Em fevereiro de 2023, em Miami, o grupo Turning Point USA promoveu o evento chamado Power of the People (Poder do Povo, em tradução livre), que contou com a presença de Jair Bolsonaro.

Poucos dias antes da palestra, o influenciador publicou em sua conta no X:

"O Brasil se tornou um campo de batalha crucial no embate global entre o poder do povo e a tirania de uma máquina globalista corrupta. A TPUSA tem a honra de receber o presidente Jair Bolsonaro em Miami NESTA SEXTA-FEIRA para seu primeiro evento público após as recentes eleições brasileiras."

No evento, Bolsonaro falou sobre sua trajetória política e seus ideais conservadores. No dia seguinte, Kirk conduziu uma entrevista com o ex-presidente, onde os dois discutiram porte de armas, legislações brasileiras e fizeram críticas aos Poderes Judiciários dos dois países.

Kirk acompanhava os acontecimentos no Brasil. Em seu podcast, em março deste ano, ele pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que impusesse sanções e tarifas contra o Brasil em retaliação ao trabalho do Judiciário brasileiro e ao tratamento dado a Bolsonaro. Em outra oportunidade, classificou o julgamento do ex-presidente como "chocante e horrível".

