Projeto recebe R$ 5 milhões para reformar escolas infantis em comunidades vulneráveis de Porto Alegre

Iniciativa está reformando e ampliando escolas de educação infantil em comunidades vulneráveis. Alma Mater / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Alma Mater, instituição que presta apoio a mães e a crianças em situação de vulnerabilidade por meio de projetos de saúde e educação, recebeu um aporte de R$ 5 milhões do Instituto Ling para o Projeto Aurora – Infraestrutura. A iniciativa está reformando e ampliando escolas de educação infantil em comunidades vulneráveis da capital.

Viabilizado pelo Ling por meio do Fundo Reconstruir RS, o investimento já colocou três escolas em obras: Favo de Mel e Vila União, no bairro Sarandi, e Brincando e Aprendendo, no bairro Navegantes — todas gravemente afetadas pela enchente de maio de 2024.

A intervenção garantirá a criação de 361 novas vagas, beneficiando um total de 644 crianças de zero a seis anos. As obras incluem reformas estruturais e ampliações, com entrega prevista para dezembro de 2025. Com isso, as novas vagas estarão disponíveis já no início do ano letivo de 2026.

Em julho de 2025, a convite do secretário municipal da Educação, Leonardo Pascoal, a Alma Mater passou a integrar o Movimento Infância em Construção, promovido pela prefeitura de Porto Alegre. A instituição se junta a outros seis institutos unidos para enfrentar a falta de vagas na educação infantil do município.

Além das três unidades já em andamento, a organização busca investidores para reformar e ampliar outras duas escolas. Outras cinco escolas já foram mapeadas e terão seus projetos finalizados e orçados assim que a captação para as duas primeiras for concluída.