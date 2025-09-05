Professora da UFRGS e da UFPel receberá Prêmio Pesquisador Gaúcho 2025 da Fapergs

Jornalista, professora e pesquisadora Raquel Recuero. Bruno Maestrini / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A jornalista, professora e pesquisadora Raquel Recuero, que também integra o Conselho Editorial do Grupo RBS, foi agraciada com a mais importante premiação de pesquisa do Estado: a de Pesquisador Gaúcho 2025.

Promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), a premiação deste ano teve como tema Ciência para a Reconstrução e Resiliência. O objetivo é reconhecer o trabalho de pesquisadores e profissionais que se destacaram na academia e nos setores público, industrial, empresarial e de comunicação.

Raquel foi agraciada na categoria Pesquisador Destaque na Área de Ciências Humanas e Sociais. A cerimônia oficial será no dia 21 de outubro, às 19h, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do RS (Fiergs).