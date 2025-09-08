Produzida no RS, história em quadrinhos sobre Carlo Acutis é entregue à mãe do santo millennial

Pedro Tiago Silva e Walesca Camargo, da Minha Biblioteca Católica, e Antonia Salzano ao centro. Minha Biblioteca Católica / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um livro de história em quadrinhos produzido no Rio Grande do Sul sobre a vida de Carlo Acutis foi entregue à mãe do novo santo. Produzida pela editora Minha Biblioteca Católica, de Dois Irmãos, a obra foi entregue a Antonia Salzano, mãe do santo millennial, após a canonização do "padroeiro da internet" no domingo (7), no Vaticano.

Ao todo, a coleção é composta por três volumes, que contam a história de Carlo Acutis, com uma linha do tempo completa de sua vida, além dos Milagres Eucarísticos narrados pelo próprio santo. Ao receber a primeira publicação, Antonia elogiou a qualidade editorial e, em tom bem-humorado, brincou com os gaúchos, comparando o filho a um “super-herói da fé”. Veja o vídeo:

O presente foi entregue por Walesca Camargo, criadora de conteúdo, e Pedro Tiago Silva, videomaker, ambos da Minha Biblioteca Católica.

— Uma bênção poder encontrar a mãe de Carlo em um dia tão especial para a Igreja. Foi muito emocionante estar aqui e, além de acompanhar a celebração, conhecer de perto a sua família — afirmou Walesca.

Além da HQ, a Minha Biblioteca Católica lançou recentemente a biografia Carlo Acutis: sua vida, seu exemplo e seus milagres, que reúne escritos do próprio santo e relatos inéditos. O prefácio é assinado pela própria Antonia Salzano. A editora também produziu um documentário sobre o jovem.