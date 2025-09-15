Prefeitura firma parceria para revisão do plano de carreira do magistério e pretende enviar projeto no próximo semestre

Haroldo Correa Rocha, coordenador geral do Movimento Profissão Docente, e o secretário de Educação, Leonardo Pascoal. Henry Rodrigues / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Smed), firmou nesta segunda-feira (15) um acordo de cooperação com o Movimento Profissão Docente para a revisão do plano de carreira dos servidores do magistério municipal. A expectativa é que o projeto seja enviado ao Legislativo no primeiro semestre do próximo ano.

A parceria tem etapas anteriores: tem o objetivo compartilhar informações para subsidiar a implementação de políticas voltadas ao desenvolvimento, capacitação e valorização dos profissionais do município. Entre as metas, está a entrega, até o final de 2026, de materiais orientadores para a implantação de ao menos três políticas prioritárias da rede municipal, que incluem a atualização do plano de carreira. A parceria não terá ônus para o município e terá duração de 48 meses.

— Com a revisão do Plano de Carreira do Magistério, uma das metas do nosso Porto da Educação, queremos ampliar os incentivos à formação, especialmente em nível de mestrado e doutorado, e também as progressões ao longo da carreira — explicou o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.

No âmbito da cooperação, a iniciativa também prevê melhorias nas políticas de ingresso, concursos públicos e processos seletivos simplificados; a qualificação e o desenvolvimento da formação inicial dos futuros professores, por meio do efetivo exercício do estágio com mentoria; e a elaboração de ações de fortalecimento da carreira docente, com foco no desenvolvimento profissional.