Posto avançado do Loteamento Santa Terezinha soma mais de 600 atendimentos em um mês

Atendimento é realizado dentro de um contêiner da prefeitura. Filipe Karam / PMPA

Em um mês de atividades, o posto avançado de atendimento no Loteamento Santa Terezinha, na região do 4º Distrito, realizou mais de 600 atendimentos à população.

O serviço, oferecido pela prefeitura de Porto Alegre, é prestado em um contêiner. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h, conforme programação semanal.

Entre os atendimentos disponíveis, estão:

Atualização e informações sobre o Cadastro Único para programas sociais;

Sine Municipal, com encaminhamento para vagas de emprego e orientação profissional;

Sala do Empreendedor, para formalização de negócios;

CRAS e CREAS, com atendimento socioassistencial, Serviço de Atendimento à Família (SAF) e abordagem social;

Saúde, com atendimento básico e novos serviços odontológicos, incluindo escovação e orientação;

Causa Animal, com unidade móvel para atendimento e equipe itinerante de veterinários, que percorre o bairro para atendimento clínico e cadastro para castração dos animais;

Equipe do 156, da Central do Cidadão, para esclarecimento de dúvidas e registro de protocolos.

— Nosso esforço é garantir que a comunidade do Loteamento Santa Terezinha tenha acesso facilitado a serviços essenciais. O posto avançado aproxima a Prefeitura da população, promove dignidade e cria oportunidades para que as pessoas possam melhorar suas vidas no próprio território — enfatizou o secretário-geral de Governo, André Coronel.

Em outra frente de ação, a Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre abriu um edital de credenciamento para inclusão social de catadores e recicladores, com foco na reciclagem de resíduos sólidos. A intenção da Prefeitura é destinar um espaço no 4º Distrito exclusivamente para essa prática.

