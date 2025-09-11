Posto avançado do Loteamento Santa Terezinha soma mais de 600 atendimentos em um mês

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Em um mês de atividades, o posto avançado de atendimento no Loteamento Santa Terezinha, na região do 4º Distrito, realizou mais de 600 atendimentos à população.
O serviço, oferecido pela prefeitura de Porto Alegre, é prestado em um contêiner. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h, conforme programação semanal.
Entre os atendimentos disponíveis, estão:
- Atualização e informações sobre o Cadastro Único para programas sociais;
- Sine Municipal, com encaminhamento para vagas de emprego e orientação profissional;
- Sala do Empreendedor, para formalização de negócios;
- CRAS e CREAS, com atendimento socioassistencial, Serviço de Atendimento à Família (SAF) e abordagem social;
- Saúde, com atendimento básico e novos serviços odontológicos, incluindo escovação e orientação;
- Causa Animal, com unidade móvel para atendimento e equipe itinerante de veterinários, que percorre o bairro para atendimento clínico e cadastro para castração dos animais;
- Equipe do 156, da Central do Cidadão, para esclarecimento de dúvidas e registro de protocolos.
— Nosso esforço é garantir que a comunidade do Loteamento Santa Terezinha tenha acesso facilitado a serviços essenciais. O posto avançado aproxima a Prefeitura da população, promove dignidade e cria oportunidades para que as pessoas possam melhorar suas vidas no próprio território — enfatizou o secretário-geral de Governo, André Coronel.
Em outra frente de ação, a Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre abriu um edital de credenciamento para inclusão social de catadores e recicladores, com foco na reciclagem de resíduos sólidos. A intenção da Prefeitura é destinar um espaço no 4º Distrito exclusivamente para essa prática.
A Prefeitura vem realizando atividades na região desde julho. Em dois meses de operação, já foram realizadas a remoção de mais de 180 toneladas de entulho e o serviço de varrição diário com equipes do DMLU; limpeza e desobstrução de bueiros; pintura de 4,3 mil metros de meio-fio; conserto de calçadas; entre outras atividades.