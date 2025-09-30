"Possibilidade de uma conversa não significa que será amistosa", diz pesquisador sobre reunião entre Lula e Trump

Presidente Lula e Donald Trump. Montagem sobre foto / Marina Ramos / Câmara dos Deputados / SAUL LOEB / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde a semana passada, com a aproximação e a "química" entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na Assembleia Geral da ONU, a expectativa por uma reunião entre os dois líderes nos próximos dias tem se tornado cada vez mais real. Entre as possibilidades discutidas estão um encontro por videoconferência, uma reunião presencial, ou ainda um encontro em território neutro, em viagens que ambos podem realizar no próximo mês.

Ainda não há detalhes sobre a data nem o formato da conversa. A intenção que circula entre o corpo diplomático do governo federal é a de que ocorra primeiro uma reunião por telefone, seguida de um encontro presencial. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse à Rádio CBN nesta segunda-feira (29) que ainda não há nenhum encontro agendado entre Lula e Trump, mas que há otimismo e que as tratativas já ocorrem há alguns meses por meio de entes diplomáticos.

O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador de Harvard, o gaúcho Vitelio Brustolin, compartilha da expectativa do governo. Ele avalia que é muito provável que uma reunião aconteça, já que os dois lados estão dispostos, embora não necessariamente um encontro presencial.

— Reunião pode sim acontecer, não sabemos se será um encontro, pode ser só uma reunião, mas ela tem tudo para ser guiada pelas demandas dos Estados Unidos e não por uma política de apaziguamento — afirmou ele.

O pesquisador ressalta que o encontro deve ser dominado pelos Estados Unidos com base nas falas de Trump em seu discurso na ONU. Segundo Brustolin, o discurso foi de demandas dos norte-americanos, e não de apaziguamento na relação com o Brasil.

— Esse discurso tem vários tópicos, inclusive reclamações sobre o alinhamento da política externa do Brasil aos EUA. Quando Trump diz que o Brasil não pode vencer sem os EUA, ele está falando disso, de um desalinhamento da política externa brasileira. O Brasil sempre procurou ter um equilíbrio em sua política externa, inclusive tentando respeitar o artigo 4º da Constituição, de não interferência e não intervenção em assuntos internos de outros países. Mas Lula, ainda durante a campanha eleitoral americana declarou apoio a Biden e depois a Kamala , então, antes mesmo de Trump ser eleito, já havia um distanciamento pessoal entre os dois, que acaba reverberando nas relações bilaterais. Agora, o fato de haver a possibilidade de uma conversa não significa que ela será amistosa.

Pautas em discussão

Embora a reunião ou encontro deva ser guiado pelas demandas dos Estados Unidos, isso não significa que o Brasil não apresentará suas próprias demandas. O professor avalia que o Brasil deve abordar a questão dos minerais críticos, das big techs, da regulação econômica dos mercados digitais e das tarifas, entre outros tópicos.