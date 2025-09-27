Porto de Arroio do Sal espera que nova análise do Ibama saia ainda em outubro

Projeto da estrutura do Porto Meridional em Arroio do Sal. DTA Engenharia / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A administração do Porto Meridional, investimento privado de R$ 6 bilhões em Arroio do Sal, espera que o resultado da segunda análise do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) seja divulgado ainda em outubro.

A aprovação é necessária para o lançamento de editais, a realização de audiências públicas são última fase do licenciamento, que culminará com a emissão primeiramente da Licença Prévia, depois da Licença de Instalação, esta última que permitirá o início das obras.

Em sua primeira análise, o Ibama considerou que o estudo de impacto ambiental não atendeu a todas as exigências e solicitou reformulações. Dois pontos criticados pelo órgão foram a falta de medidas para evitar a contaminação da Lagoa Itapeva durante a construção da ponte que ligará o porto à BR-101 e a capacidade da Rota do Sol, que necessitaria de melhorias.

O diretor jurídico do Porto Meridional, André Busnello, explicou que a questão da Rota do Sol não integra o escopo do licenciamento do porto, uma vez que o projeto não prevê intervenções na rodovia. Quanto à Lagoa Itapeva, novas amostras de qualidade da água e de níveis de ruído foram coletadas e encaminhadas ao Ibama.

A administração aguarda agora a segunda análise do órgão ambiental, com expectativa de liberação dos dados em meados de outubro e a realização das audiências públicas com a comunidade na virada do ano.

— A partir do momento em que formos autorizados a publicar os editais para convocar as audiências públicas, temos um prazo de antecedência de 45 dias. Considerando a organização do evento e a viabilidade de agenda, estimamos, com otimismo, a realização das audiências até a primeira quinzena de dezembro e, de forma mais realista, para a primeira semana de fevereiro. Já temos os compromissos assumidos e o modelo de negócio desenhado. O que precisamos agora é concluir o processo de licenciamento — afirmou Busnello.

Calado mais profundo

Quando pronto, o Porto Meridional será um dos terminais de calado mais profundo do país. Com 17 metros de profundidade, estará à frente do Porto de Santos, em São Paulo, um dos principais do Brasil, cujo calado atual varia entre 13 e 15 metros.

