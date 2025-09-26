Porto Alegre supera a marca de mais de 30 mil crianças matriculadas na educação infantil da rede municipal

EMEI Cantinho Amigo, bairro Azenha, em Porto Alegre. Júlia Azevedo / SMED

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Pela primeira vez, Porto Alegre alcançou a marca de 30.195 crianças matriculadas na educação infantil na Rede Municipal de Ensino. Somente em 2025, a prefeitura criou 2.331 novas vagas.

Segundo dados da pasta, o número de alunos matriculados em 2015 era de 23.956. Dez anos depois, em 2025, o número subiu para 30.195, representando um crescimento de 26%.

Leia Mais Curso de corte e costura promove independência financeira de mulheres em Porto Alegre

Das 2.331 novas vagas, foram abertas 452 em creches conveniadas e 1.557 em instituições privadas. Na pré-escola, a rede registrou a criação de 474 novas vagas em escolas parceiras e 573 em privadas.

— Esse número é resultado de um esforço coletivo de expansão do acesso, mas também do fortalecimento de políticas públicas que colocam a infância como prioridade. Estamos falando de garantir espaços educativos de qualidade, onde cada criança tenha direito a aprender, brincar e se desenvolver integralmente — afirma o secretário de Educação, Leonardo Pascoal.