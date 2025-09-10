Plano Diretor de Porto Alegre deve chegar à Câmara de Vereadores na próxima quinzena

Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

É sem risco de não ser aprovado que o Plano Diretor de Porto Alegre deve chegar, na próxima quinzena, à Câmara de Vereadores. Essa é a expectativa do vereador Idenir Cecchim (MDB), líder do governo, que compartilha da previsão do prefeito Sebastião Melo (MDB).

Segundo o vereador, a audiência pública realizada pela prefeitura no mês passado gerou diversas contribuições para a formulação do documento e esgotou todas as colaborações que a sociedade poderia oferecer.

— O projeto está bem prontinho. Houve muitas sugestões, então está bem estruturado. Vai ser bom para os vereadores se debruçarem, vai ser fácil de ser apreciado — disse à coluna.

De acordo com Cecchim, a base deve seguir a proposta da prefeitura, enquanto, dentro da oposição, há divergências, o que poderia favorecer a votação:

— Dentro da oposição, tem uns mais radicais, mas tem alguns que entendem o que está em debate. O projeto não terá problemas de entendimento.

Entre os pontos que o líder do governo acredita serem mais críticos, cita a questão da altura de alguns edifícios, como no Centro Histórico:

— Não é um plano só para tratar sobre alturas e recuos. Estamos tratando do futuro da cidade.

Parcerização do Dmae

Questionado sobre o projeto de parcerização do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o vereador acredita que a proposta também será debatida neste segundo semestre do ano: