Piratini confirma que governador Eduardo Leite irá à COP30, só não tem definidos os dias

A estratégia é garantir que Leite esteja presente nos dias em que haja atividades às quais ele possa efetivamente contribuir. Benito Rizzi / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governador do RS, Eduardo Leite, participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP30. Porém, ele ainda não tem definidos os dias em que estará presente no evento, que ocorre em novembro, em Belém (PA).

A assessoria de imprensa do Palácio Piratini confirmou à coluna que o governador comparecerá à conferência, mas aguarda a programação oficial para definir as datas de sua participação.

A estratégia é garantir que Leite esteja presente nos dias em que haja atividades às quais ele possa efetivamente contribuir. Após essa definição, o governo irá providenciar a reserva de hospedagem e a compra de passagens.

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, também participará do evento. As hospedagens dela já estão garantidas.