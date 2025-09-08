Pesquisa revela que 47% dos porto-alegrenses procuram “bicos” para completar a renda 

No Brasil, o número é mais alto: 56%. Porthus Junior / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Mais da metade – 56% – dos entrevistados de dez capitais brasileiras precisaram recorrer a algum trabalho extra para complementar a sua renda básica no último ano. Olhando para Porto Alegre, o dado é um pouco mais animador: é a única das cidades consultadas que apresentou o menor índice, contudo ainda assim é alto: 47%.

As informações são da pesquisa Viver nas Cidades: Desigualdades, uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com a Ipsos-Ipec e a Fundação Volkswagen. Além dos 47% que precisaram recorrer a “bicos”, outros 46% dos porto-alegrenses entrevistados não precisaram e outros 7% não souberam responder.

fator pode ser explicado pelo aumento do custo de vida, o que impactou na alimentação dos brasileiros. O diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen, Vitor Hugo Neia, comenta que o fator pode ser explicado pelo aumento do custo de vida, o que impactou na alimentação dos brasileiros.

— Impactou inclusive nos hábitos alimentares, como troca de proteína, de carne por ovo, diminuição de consumo de alguns alimentos e assim por diante. O efeito do supermercado com certeza tem um impacto nessa necessidade de complementação de renda, até porque mais de 80% dos brasileiros reportaram que a alimentação é o que mais pesa no orçamento — disse à coluna.

Depois de Porto Alegre, vem Belo Horizonte com 52% que precisaram buscar trabalhos extras; São Paulo com 53%; Goiânia com 54%; Rio de Janeiro e Recife, com 58%; Salvador com 59%; Fortaleza com 65%; Manaus com 69%; e Belém com 70%.

Paralelos

Ao mesmo tempo que 56% disseram que precisaram fazer um bico ou algum outro tipo de renda extra para poder complementar o seu orçamento do mês, a pesquisa também mostrou que 57% dos brasileiros entrevistados relataram que sua renda se manteve ou aumentou nos últimos 12 meses.

— Esses dados mostram que, apesar desse aumento de renda, ainda há uma percepção de insegurança e de insuficiência dessa renda, o que leva as pessoas a precisarem procurar fontes complementares.

Neia avalia que a perspectiva futura dependerá da qualidade e da permanência da diminuição da taxa de desemprego no Brasil. Segundo ele, apesar da taxa de ocupação estar elevada, a qualidade dos empregos ainda conta com informalidade.