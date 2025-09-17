Pelo quarto ano, Gravataí aparece no ranking do Tesouro Nacional entre as cidades com melhor qualidade contábil e fiscal

Sede da prefeitura de Gravataí. Prefeitura de Gravataí / Prefeitura de Gravataí

Pelo quarto ano consecutivo, Gravataí aparece no Ranking de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Além dela, outras dez cidades gaúchas (veja a lista completa abaixo) estão entre os 30 melhores colocados de 5.570 municípios brasileiros.

O ranking da STN avalia a qualidade das informações enviadas pelos municípios por meio do sistema Siconfi, com base em quatro dimensões: gestão da informação, dados contábeis, dados fiscais e consistência entre contabilidade e finanças.

Na Região Sul, a cidade gaúcha ficou em 2º lugar entre municípios com mais de 100 mil habitantes, atrás apenas de Brusque (SC).