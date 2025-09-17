Pelo quarto ano, Gravataí aparece no ranking do Tesouro Nacional entre as cidades com melhor qualidade contábil e fiscal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Pelo quarto ano consecutivo, Gravataí aparece no Ranking de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Além dela, outras dez cidades gaúchas (veja a lista completa abaixo) estão entre os 30 melhores colocados de 5.570 municípios brasileiros.
O ranking da STN avalia a qualidade das informações enviadas pelos municípios por meio do sistema Siconfi, com base em quatro dimensões: gestão da informação, dados contábeis, dados fiscais e consistência entre contabilidade e finanças.
Na Região Sul, a cidade gaúcha ficou em 2º lugar entre municípios com mais de 100 mil habitantes, atrás apenas de Brusque (SC).
Além de Gravataí, aparecem no ranking as cidades de Novo Cabrais, Faxinal do Soturno, Nova Ramada, Imbé, Augusto Pestana, Coronel Barros, Lajeado, Nova Boa Vista, Feliz e Fagundes Varela.