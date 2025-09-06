Patentes de Alfred Nobel perdidas há 50 anos são encontradas na Suécia

Documentos foram entregues para a Fundação Nobel. JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Perdidas por quase 50 anos, diversas patentes pertencentes ao inventor e filantropo sueco Alfred Nobel foram recentemente encontradas na casa de veraneio de um casal sueco. Segundo informações da Fundação Nobel, o invertor, que descobriu a dinamite em 1867 e criou os prêmios Nobel em seu testamento de 1895, possuía centenas de patentes em vários países, a maioria delas relacionadas a métodos de produção e usos de explosivos utilizando nitroglicerina.

Documentos estão espalhados por vários países. JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Conforme a direção da Fundação, não se sabe como as patentes foram parar lá, mas elas fornecem um vislumbre único da vida de Nobel.

