Patentes de Alfred Nobel perdidas há 50 anos são encontradas na Suécia

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Perdidas por quase 50 anos, diversas patentes pertencentes ao inventor e filantropo sueco Alfred Nobel foram recentemente encontradas na casa de veraneio de um casal sueco. Segundo informações da Fundação Nobel, o invertor, que descobriu a dinamite em 1867 e criou os prêmios Nobel em seu testamento de 1895, possuía centenas de patentes em vários países, a maioria delas relacionadas a métodos de produção e usos de explosivos utilizando nitroglicerina.
Conforme a direção da Fundação, não se sabe como as patentes foram parar lá, mas elas fornecem um vislumbre único da vida de Nobel.
O filantropo viveu em vários países durante sua vida: Suécia, Rússia, Alemanha, França, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Itália. Segundo informações, para proteger suas patentes e evitar ter que transportar nitroglicerina perigosa por longas distâncias, o sueco fundou empresas em vários países.