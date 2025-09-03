Papa motoqueiro? Leão XIV autografa BMW que será leiloada para caridade

Papa Leão XIV em cima de uma moto BMW branca. Vatican Media / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma imagem inusitada circulou nas redes sociais e em jornais do mundo nesta quarta-feira (3): o Papa Leão XIV sentado em cima de uma moto BMW.

Trata-se, na verdade, da moto que o Pontífice autografou. A motocicleta branca será leiloada para arrecadar fundos em prol das crianças de Madagascar.

Leão XIV recebeu no Vaticano a delegação dos “Jesus Bikers”, grupo cristão de motociclistas da cidade alemã de Schaafheim, com 11 anos de existência.

Papa atendeu o grupo na Praça São Pedro. Vatican Media / Divulgação

Após o encontro, na Praça São Pedro, o Papa subiu na moto que será doada às Pontifícias Obras Missionárias (Missio) na Áustria para ser leiloada. O valor arrecadado com a venda servirá para financiar a construção de uma escola em uma aldeia da diocese de Ihosy, em Madagascar.