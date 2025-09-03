Os incentivos para a utilização do gás natural veicular como combustível em frotas pesadas no RS 

Evento ocorreu na Casa da RBS, na Expointer. Leonardo Silveira / Grupo RBS / Divulgação

O gás natural veicular (GNV) emite, atualmente, cerca de 25% menos gases de efeito estufa do que o diesel. Se for acrescentado biometano, por exemplo — que é um gás 100% renovável —, os índices são ainda mais baixos. Estes foram os principais assuntos tratados no Campo em Debate, realizado ontem durante a Expointer, na Casa RBS, em Esteio.

O evento, que teve como tema Frota pesada no caminho da descarbonização, debateu o papel do gás como combustível de transição energética na economia gaúcha. A Sulgás, por exemplo, apresentou o projeto Corredores Verdes, que incentiva a utilização do gás natural veicular (GNV) como combustível em frotas pesadas.

A ideia da empresa é que postos de combustíveis espalhados pelo Estado contem com pontos de abastecimento para veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. A estrutura já tem com 18 pontos de abastecimento e a meta é ampliar essa rede com pelo menos seis novos pontos até o fim do ano.

— Nós estamos falando de benefício econômico para todos os envolvidos, mas também os benefícios ambientais para toda a cadeia. Hoje temos como métrica que é o uso do gás natural ou biometano, que a Sulgás também terá na sua rede, propicia uma redução de quase 30% em emissões de gás de efeito estufa, e na faixa de 90% em redução de particulados — explicou o diretor comercial da Sulgás, Charles Netto.

O evento ainda contou com a participação do diretor de Energia da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (Sema), Rodrigo Huguenin; do presidente da Reiter Log, Vinícius Pilz; do head de Inteligência e Mercado da Commit Gás, Ricardo Vallejo; e do diretor-geral das Casas Scania Cavese e Suvesa, Ricardo Clemente.