"Onde é que nós erramos?", diz Lula sobre crescimento da extrema direita no mundo

Presidente participa, em Nova York, da Assembleia Geral da ONU. Ricardo Stuckert / PR/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Diante de representantes de cerca de 30 países na ONU, o presidente Lula fez uma autocrítica sobre o papel dos líderes mundiais diante da crise da democracia. Ao relembrar o seu período na presidência, ele ponderou que, na sua opinião, os erros cometidos por políticos nos últimos tempos contribuíram para o crescimento da extrema direita no mundo.

A fala ocorreu durante a segunda edição da reunião Em Defesa da Democracia, Combatendo Extremismos e Lula fez um apelo aos presentes para que repensem o seu papel para o fortalecimento da democracia no mundo:

— Quando for dormir à noite, encosta a cabeça no travesseiro e se pergunte: o que você fez durante o dia para fortalecer a democracia? Com quantas pessoas você falou de democracia? Com quantas pessoas você falou da necessidade da organização popular? Com quantas pessoas você chamou para se organizar? — questionou o presidente.

O representante do governo brasileiro também fez um balanço sobre sua trajetória política e lembrou que o seu partido, o Partido dos Trabalhadores (PT), foi fundado no contexto dos movimentos sociais e sindicais, e refletiu sobre o contato com a população de base.

— Com quantas pessoas nós falamos de democracia? Com quantas pessoas nós falamos de organização popular? A verdade é que nós não falamos. E se nós não falamos, nós não organizamos. E se nós não organizamos, a democracia perde — enfatizou.

Ao analisar o papel dos partidos e das lideranças, Lula chamou atenção para o que considerou erros da esquerda e dos democratas.

— O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram. Onde é que foi o momento que a esquerda errou? Por que nós permitimos que a extrema direita cresça com a força que está crescendo? Onde é que nós erramos? O que é que eu fiz como presidente da República? — questionou.

O evento ocorreu à margem da Assembleia Geral da ONU e foi articulado por Lula e pelos presidentes Gabriel Boric, do Chile; Pedro Sánchez, da Espanha; Gustavo Petro, da Colômbia; e Yamandú Orsi, do Uruguai, para discutir a defesa da democracia e o combate ao extremismo. A primeira edição ocorreu em julho, em Santiago, no Chile. Antes mesmo da reunião anterior, os líderes já haviam divulgado um artigo conjunto em defesa do tema.