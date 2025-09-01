O que esperar do julgamento de Jair Bolsonaro

Ex-presidente é um dos oito réus por tentativa de golpe de Estado. Ton Molina / STF

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus por tentativa de golpe de Estado que começa nesta terça-feira (2) terá "algum grau de tensão” para o país. Quem disse isso foi o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

Para o magistrado, que não faz parte da Primeira Turma — grupo de ministros que irá julgar os envolvidos —, o resultado do julgamento, pela condenação ou pela absolvição, ocorrerá com o devido processo legal e sessões públicas.

— Nós vivemos esse momento tenso, inevitável, dos julgamentos do 8 de Janeiro e dos julgamentos do que, segundo a denúncia do procurador-geral da República, teria sido uma tentativa de golpe de Estado. É evidente que esses episódios trazem algum grau de tensão para o país — disse o ministro durante evento na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O julgamento, que pode se estender até dia 12, remete a outros episódios que ficaram marcados na história do país. Como em 29 de dezembro de 1992, quando brasileiros assistiram Fernando Collor de Mello renunciar ao cargo em uma tentativa de evitar um processo de impeachment.

Ou como em 2017, quando os brasileiros ficaram com os olhos fixos na TV assistindo a Sergio Moro, então juiz federal de primeira instância, condenar o presidente Lula no caso do triplex de Guarujá.

O Brasil república conta com quatro ex-presidentes que já foram presos. Além de Lula e Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, Michel Temer foi preso preventivamente em março de 2019 em uma operação que investigou um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes em licitação e cartel em relação à construção da usina nuclear no Rio de Janeiro. Collor foi condenado, em abril deste ano, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por envolvimento em um esquema de corrupção na BR Distribuidora.