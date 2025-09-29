O que é o shutdown, medida que pode paralisar parte do governo dos EUA

Atualmente há um impasse nas decisões dos democratas e republicanos. ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo dos Estados Unidos pode enfrentar nesta semana o chamado "shutdown". Trata-se de uma paralisação parcial das atividades do governo por falta de recursos, caso o Congresso não aprove o orçamento para financiar agências federais.

Uma reunião entre líderes democratas e republicanos com representantes da Casa Branca deve ocorrer hoje para evitar a medida. Caso o orçamento não seja aprovado até terça-feira (30), o shutdown entrará em vigor na quarta-feira (1º).

Ocorre que todos os anos os parlamentares norte-americanos precisam aprovar 12 leis orçamentárias para assegurar o financiamento das despesas públicas. Se os legisladores não aprovarem um pacote de gastos para o ano inteiro — ou pelo menos prorroguem o financiamento por um período mais curto —, muitas agências e atividades serão pausadas até que o Congresso libere mais verbas.

O próprio presidente Donald Trump admitiu que a paralisação é uma possibilidade real. O impasse atual está nas prioridades orçamentárias e estão em jogo US$ 1,7 trilhão (cerca de R$ 9 trilhões) em gastos discricionários que mantêm as operações das agências.

Não é possível apontar com exatidão quais programas ou setores seriam paralisados, mas normalmente as funções consideradas essenciais para a proteção de vidas, como saúde, e propriedades permanecem em funcionamento.

Outro agravante da possível paralisação são os impactos negativos que ela pode causar. Milhares de funcionários federais poderiam ser dispensados temporariamente ou ficar sem receber seus salários.

Há também o risco de perdas para o crescimento econômico, como ocorreu no shutdown de cinco semanas entre o fim 2018 e o início de 2019, que resultou em uma perda de US$ 3 bilhões. Paralisações menores ocorreram em 2013 e 1995.