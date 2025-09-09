O que diz a suposta carta de Trump endereçada a Epstein, acusado de escândalos sexuais

Nos anos 1990, Jeffrey Epstein e Donald Trump eram amigos próximos. Netflix / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Deputados do Partido Democrata divulgaram nesta segunda-feira (8) uma suposta carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao bilionário Jeffrey Epstein, de acusado de tráfico, exploração e abuso sexual de menores. O documento supostamente inclui um desenho da silhueta do corpo de uma mulher nua.

O conteúdo da carta havia sido divulgado em julho pelo The Wall Street Journal, mas, na época, apenas o texto do material foi veiculado. Agora, os democratas divulgaram a imagem da suposta carta de aniversário endereçada ao empresário. Na ocasião da primeira divulgação, Trump negou ser o autor do documento.

Suposta carta de Trump ao empresário. Partido Democrata / Reprodução

A carta faz parte de um conjunto de documentos de 238 páginas divulgado pelos deputados. A correspondência apresenta uma mensagem datilografada dentro do contorno de um corpo feminino desenhado à mão, com a assinatura de Trump. Os democratas afirmaram ter recebido a cópia da carta por meio dos advogados da herança de Epstein.

A suposta carta contém o seguinte texto:

Narrador : Deve haver mais na vida do que ter tudo.

: Deve haver mais na vida do que ter tudo. Donald : Sim, existe, mas não vou te dizer o que é.

: Sim, existe, mas não vou te dizer o que é. Jeffrey : Nem eu, já que também sei o que é.

: Nem eu, já que também sei o que é. Donald : Temos certas coisas em comum, Jeffrey.

: Temos certas coisas em comum, Jeffrey. Jeffrey : É verdade, pensando bem.

: É verdade, pensando bem. Donald : Enigmas nunca envelhecem, você já notou?

: Enigmas nunca envelhecem, você já notou? Jeffrey : Na verdade, isso ficou claro para mim da última vez que te vi.

: Na verdade, isso ficou claro para mim da última vez que te vi. Donald: Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário — e que cada dia seja mais um maravilhoso segredo.

Integrantes da equipe de Trump, como Taylor Budowich, vice-chefe de Gabinete, questionaram a autenticidade da carta e a veracidade da assinatura. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que a correspondência é falsa e negou que Trump teria desenhado a imagem. Nesta terça-feira (9), ela disse que a assinatura não é do presidente.

Quem foi Jeffrey Epstein?

Bilionário influente, Jeffrey Epstein foi um empresário do mercado financeiro americano conhecido por suas conexões com figuras poderosas. Investigações apontam que ele abusou de dezenas de meninas menores de idade no início dos anos 2000. Epstein foi preso em 2019, mas suicidou-se na prisão um mês após a detenção, em circunstâncias que geraram teorias da conspiração. Segundo as acusações, Epstein pagava menores para participarem de atividades sexuais em suas propriedades entre 2002 e 2005, inclusive em uma ilha no Caribe. O governo americano estima que mais de 250 menores tenham sido exploradas.

O que é a "lista Epstein"?

No ano passado, o caso ganhou novos desdobramentos com a divulgação de documentos judiciais. Os documentos divulgados incluem registros de voos, listas de evidências e nomes associados a Epstein, mas não há uma lista explícita de "clientes" dos crimes do bilionário.

Qual a relação com Donald Trump?

Entre os registros de voos, aparece o nome de Donald Trump em um voo de maio de 1994, junto com os de Marla Maples (sua ex-esposa) e Tiffany Trump (sua filha). Apesar da proximidade dos dois, até o momento não há evidências que liguem Trump a crimes relacionados a Epstein.

Relação com o Brasil