Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Entrevista
Notícia

"O governo passado estava tentando convencer a população de que o artista que usava a Lei Rouanet era criminoso", diz secretário do MinC

Rio Grande do Sul é o quarto maior investimento pela Lei Rouanet no país

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS