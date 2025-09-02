O contrabando, a falsificação e a utilização de herbicidas hormonais na produção de vinhos do RS

Evento ocorreu na Casa da RBS, na Expointer. Leonardo Silveira / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A vitivinicultura gaúcha foi o destaque do Campo em Debate na tarde desta segunda-feira (1º), realizado durante a Expointer na Casa RBS, em Esteio. A iniciativa abordou as perspectivas do setor em duas etapas: a primeira tratou dos descaminhos do vinho, como contrabando e falsificação, e suas repercussões. A segunda etapa discutiu o uso de herbicidas hormonais e seus impactos na uva e na fruticultura gaúcha.

— Temos um volume considerável de famílias que trabalha com essa atividade, mas também temos enfrentado muitos desafios, como questões de competitividade e de mercado, e um consumo que vem caindo. O Consevits tem trabalhado nisso, tem buscado reunir o setor e conversar, com iniciativas para melhorar todo o nosso setor — afirmou Luciano Rebelatto, presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevits-RS).

A pauta dos herbicidas hormonais também ganhou destaque. Um dos painelistas, Helio Marchioro, diretor-executivo da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho), lembrou que o assunto veio à tona no estado em 2012, quando produtores começaram a perceber perdas nas lavouras. A partir de estudos realizados em 2014, constatou-se que o mesmo cenário ocorria em diversas regiões do estado.

— Não é só aqui o problema. Nós temos também que trabalhar com a Anvisa e com o Ministério da Agricultura. Por quê? Porque o uso desses herbicidas não é um avanço tecnológico, representa um atraso. A ciência não ter capacidade de substituir esse tipo de produto que é pernicioso e que causa tanto dano, é porque nós estamos diante de um atraso tecnológico, aonde cerceia o direito que nós temos de conviver com as diferentes culturas e principalmente viver em harmonia num estado com tantas oportunidades oferecidas — disse Marchioro.

Depois do evento, uma decisão judicial acatou pedido feito em ação movida pela Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha e determinou a suspensão do uso de herbicidas hormonais com o princípio ativo 2,4-D. A apuração é da Gisele Loeblein.

Leia Mais Decisão da Justiça determina suspensão de uso do herbicida 2,4-D em áreas do RS

O evento também reuniu Daniel Panizzi, presidente da União Brasileira De Vitivinicultura (Uvibra); Edivilson Brum, secretário da Agricultura do RS; deputado Elton Weber, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha na Assembleia Legislativa; José Sozo, presidente da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (Agapomi); Aline Fogaça, representante da Aliança pela Fruticultura Gaúcha; Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) da Seapi-RS; José Cleber Souza, superintendente do Ministério da Agricultura no RS; Alexandre Peixoto Forster, diretor da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Rio Grande do Sul (Aprosoja); e Marcelo Lobo, Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).