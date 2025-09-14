Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Artigo publicado
Notícia

No "NY Times", Lula manda recado para Trump: negocia, mas democracia e soberania "não estão na mesa"

Presidente brasileiro teceu comentários sobre a Lei Magnitsky, o Pix e sobre redes sociais

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS