“Negociação do acordo Mercosul-UE está concluída”, diz ministro das Relações Exteriores do Brasil

Antes do encontro no Itamaraty, representante da UE se reuniu com o presidente Lula. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse na sexta-feira (19) que a negociação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) está concluída, restando apenas a formalização com as assinaturas.

Segundo o chanceler, para que o acordo seja assinado, é necessário que o texto seja traduzido para todas as línguas dos países-membros da UE e aprovado pelo Conselho Europeu — etapa que está em andamento. Após isso, o documento poderá ser assinado na Cúpula do Mercosul.

— A negociação está concluída e, uma vez finalizado o debate no Conselho Europeu, o lado europeu estará pronto para a assinatura. O Mercosul já está pronto para a assinatura — disse.

Leia Mais Estônia diz que teve espaço aéreo invadido pela Rússia; seria a terceira ação de Putin contra um país da Otan em 10 dias

O ministro reuniu-se nesta sexta-feira com a alta-representante para Política Externa e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas. Segundo ela, não há um prazo estipulado para a conclusão da discussão no Conselho Europeu.