“Negociação do acordo Mercosul-UE está concluída”, diz ministro das Relações Exteriores do Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse na sexta-feira (19) que a negociação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) está concluída, restando apenas a formalização com as assinaturas.
Segundo o chanceler, para que o acordo seja assinado, é necessário que o texto seja traduzido para todas as línguas dos países-membros da UE e aprovado pelo Conselho Europeu — etapa que está em andamento. Após isso, o documento poderá ser assinado na Cúpula do Mercosul.
— A negociação está concluída e, uma vez finalizado o debate no Conselho Europeu, o lado europeu estará pronto para a assinatura. O Mercosul já está pronto para a assinatura — disse.
O ministro reuniu-se nesta sexta-feira com a alta-representante para Política Externa e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas. Segundo ela, não há um prazo estipulado para a conclusão da discussão no Conselho Europeu.
Antes da reunião no Itamaraty, o presidente Lula recebeu Kallas no Palácio da Alvorada. De acordo com o ministro, foram discutidos temas como a defesa do multilateralismo.