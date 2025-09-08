"Não dá tempo de procrastinar, sempre tem de se dedicar e dar o máximo", diz estudante de 17 anos que passou para Stanford, nos EUA

Bernardo Dal Molin, aluno da Pan American School, de Porto Alegre. Pan American School / Divulgação

Aos 17 anos, Bernardo Dal Molin, aluno da Pan American School, de Porto Alegre, conquistou aprovação na Stanford University, dos Estados Unidos – uma das cinco melhores universidades do mundo em diversos rankings especializados. Ele conversou com a coluna.

Por que você escolheu Stanford? E o que espera encontrar lá que possa ajudar na sua formação?

Stanford tem muito a oferecer. Diria que uma das primeiras coisas que me chamam a atenção e me deixam muito ansioso para ir é o campus. É um campus espetacular, todo horizontal, muito bonito. A temperatura da Califórnia, não só a localização, mas a temperatura, é muito parecida com a de Porto Alegre. E, realmente, vai ser um prazer poder estudar e praticar um esporte ali. Então, realmente, essa questão da localização me atrai muito para conseguir ter uma vida de bastante estudo e ter um ambiente perfeito para descansar e tudo mais quando eu não estiver nas aulas. Do ponto de vista mais acadêmico, Stanford oferece majors (cursos) únicos que poucas faculdades têm. Não são de administração específica, são cursos que unem diferentes cadeiras e matérias. Um exemplo desses é o Management Science and Engineering (Ciência e Engenharia de Gestão). O que esse curso faz é combinar um pouco de engenharia, na qual você pode escolher e aprofundar em uma área específica, junto com uma abordagem mais de administração. Isso é só um dos vários exemplos que a faculdade oferece. Junto a isso, acho que não se pode falar de Stanford sem falar da posição no Vale do Silício. Acho que isso é uma coisa muito importante porque, independentemente da área que você for estudar, sempre tem que pensar no futuro, sempre tem que olhar o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. E, estando lá, no meu caso, seguindo a carreira de administração e finanças, é sempre muito importante ter ao meu lado, saber estar por dentro do que está acontecendo no Vale do Silício, quais são as próximas inovações. Porque, quando surge alguma oportunidade ou abre uma porta que você não teria esperado, não teria pensado se estivesse em outra faculdade. Então, estar do lado dessa inovação constante é muito importante.

Qual área você pretende cursar na faculdade?

Confesso que eu ainda não tenho um major definido, mas tenho certas opções que busco fazer. Começando com a ideia de double major. Quero fazer não só um major, por exemplo, economia, mas economia e outro foco. Economia e sustentabilidade. Isso para mim é uma coisa que vou buscar fazer lá. E outra coisa que cogito fazer, porque Stanford oferece um programa de co-term, que se chama Co-Terminal Degrees, e você pode, em cinco anos, fazer o seu undergraduate, que é o seu bacharelado, e o mestrado. Então, faz o mestrado em um ano e sai com dois diplomas de lá. Quero sempre seguir na área de administração e finanças, só que colocando sempre um pouco de ênfase na tecnologia, na inovação; sempre busco estar por dentro disso e também da sustentabilidade. Meu foco é fazer um major relacionado mais a finanças e administração e outro, provavelmente, mais voltado à tecnologia. E uma coisa a mais de exatas, pode ser desde a economia, como um dos majors; o outro seria ciência da computação. O outro seria Management Science and Engineering com Data Science, que é um major que une tanto estatística quanto ciência da computação. Meu foco é sair não só com conhecimento de business, mas com uma base boa em exatas.

Você passou em várias outras instituições. Como era a sua rotina de estudo e o que acha que foi determinante?

São quatro anos de dedicação. Essa dedicação vem de uma forma constante nos estudos, sempre se preparando para todas as provas, todos os somativos, levando todas as notas muito a sério, desde um projeto que parece insignificante até uma prova importante. Tem a questão dos extracurriculares, sempre dedicado; chega em casa, sempre tem que ter alguma coisa funcionando, pelo menos na minha cabeça era assim, porque no final das contas, se você está aplicando para fora, são dez atividades que você tem que preencher e enviar para lá. Para você ter um bom currículo e ser competente, tem de ser dez atividades com um bom impacto, dez atividades com cada uma boa quantidade de impacto. Então não dá muito tempo de enrolar, procrastinar; sempre tem que se dedicar e dar o seu máximo nessas atividades extracurriculares também. Dentro disso, também tem que estudar muito para o SAT (um exame padronizado para admissão em universidades dos EUA), tem que saber quando começar a estudar; não dá para deixar para o final. A mesma coisa são as aplicações; tem que sempre estar à frente do tempo e, sem dúvida, manter, como todo bom aluno, um bom vínculo com os seus professores, porque no final das contas você quer um bom vínculo com eles, mas também vai precisar de uma carta de recomendação deles. Então, realmente, são quatro anos de muita dedicação, quatro anos que não pode se desmotivar; sempre tem que estar ali batalhando nos extracurriculares, nas aulas. Minha rotina de estudo variava bastante, dependendo do ano. Nono e décimo ano, obviamente, a gente está lá com vários somativos ao longo do ano letivo. No final, em maio, a gente tem as provas finais, que se chamam os AP Exams, que são feitos por uma instituição americana. E essas provas são importantes. Então, não só estudava durante todo o ano; uns dois, três dias antes, começava a me preparar para a prova, dependendo de quão difícil ou fácil era a prova. E a questão dos APs: realmente, a cada ano eu fazia de três a cinco APs, que são cadeiras em níveis de faculdade, e eu tinha um cronograma em que eu planejava qual dia eu ia estudar para qual matéria, para que desse certo. Nunca fazia nada sem planejar. Isso se aplica para tudo o que eu fiz no High School (Ensino Médio), desde as extracurriculares, SAT, tudo com muito planejamento. Aí são em torno de um mês de estudos para se preparar para essas provas, que são importantíssimas, e daí, obviamente, continuar estudando durante o ano, e depois você vai ter o estudo para o SAT. O estudo para o SAT também tem que conhecer a prova muito bem. E isso exige um bom treinamento. Então, um mês antes, começar a realmente passar horas e horas fazendo o SAT, fazendo perguntas, buscando conteúdos na internet de perguntas que não são, ou pelo menos na minha época não eram fáceis de achar, porque trocou para o SAT digital. Minha rotina era: sair da escola, que tomava um grande tempo, e depois disso, eu ia fazer uma atividade de esporte, seja futebol, tênis, academia, e daí sempre tinha alguma coisa; dependendo da época, era chegar em casa, descansava e estudava; chegava em casa, fazia as atividades e estudava e fazia extracurricular; épocas em que eu estudava para o SAT, fazia mais aplicações. Nunca tinha um grande tempo livre para não fazer nada. O pouco tempo que tinha em casa, porque chegava às 18 ou 19 horas, jantava; quando via, duas horas de trabalho, já eram 22 horas. Então, realmente, pouco tempo. Para fazer bastante coisa, e por isso que não tinha tanto tempo assim para lazer. Mas eu sempre busquei muito aproveitar o fim de semana, tempo livre com os amigos. Então, não foi sofrido, diríamos; não sinto que eu perdi nada por causa disso.

Que tipo de dica ou sugestão você daria para outros estudantes gaúchos que desejam conquistas como a sua?

Primeira coisa, eu diria que é a dedicação. Digo isso porque está sendo avaliado de uma forma holística; eles chamam de holistic approach. Então, eles estão vendo todos os teus lados: acadêmicos, seus test scores (SAT, AP exams), seus extracurriculares, suas cartas de recomendação, seu personal statement quando você aplica, e seus suplementos para a faculdade. Por que aquela faculdade? Tem que sempre dar o teu melhor em tudo que você for fazer, porque tem que mirar no máximo: máximo score, máximo tudo, número um da turma, que seja. Porque se você não conquistar, e vai acontecer (eu não conquistei número um em tudo), mas se não conquistar número um, você vai conquistar número dois, número três, número quatro. Sempre dá o seu melhor e bota o teu máximo, porque daí, pelo menos, você vai ter algo; não vai estar tão mal. Eu digo isso porque é muito importante ser uma pessoa bastante completa. Tem que ir e você tem que ser bom em tudo, ou pelo menos tentar ser bom em tudo, porque é o que as faculdades querem. Eles te avaliam em todos os teus lados, então é isso que eles estão atrás. Você tem que ter isso. Uma das coisas que me ajudou bastante é que eu sempre fui uma pessoa muito organizada, e por causa disso, eu digo: planejamento. No ano, já sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Daí, eu montei a minha lista de, em torno de, cinco a dez extracurriculares que eu queria fazer. Sempre tudo eu planejava: quanto tempo antes eu ia começar a estudar para a prova, qual seria a minha estratégia, quais recursos eu ia usar. Isso é muito importante: planejamento. Não faço nada sem colocar no papel antes, deixar muito clara na minha cabeça quais são as etapas. Isso é bastante importante. Dentro disso, digo que, obviamente, todas as coisas têm que ir bem. Mas o que vai te diferenciar é a história de quem você é, quem você mostra para a faculdade como você é. E os seus extracurriculares vão ao lado disso. Então, o que acontece? Você tem que ter extracurriculares. Minha primeira dica para os extracurriculares é ter coisas diferentes. Todo mundo cria um projeto social que tem um certo nível de impacto. Primeira coisa: tem que ter muito impacto nessas coisas. O que mais tem é pessoas normais criando projetos normais que têm pouco impacto, e isso não vai te colocar em universidades de elite. Tem que ter uma coisa única que mostre quem você é e te diferencia. Porque, afinal das contas, a faculdade vai ver 100 currículos com um projeto de comida. Se eles te verem com um projeto do sabão, por exemplo, eles vão automaticamente se lembrar: "Pô, esse cara é o cara do sabão". Então, você tem que se destacar dessas coisas. A questão de ter uma narrativa e saber quem você é de uma forma muito clara. Não adianta os seus extracurriculares serem de uma pessoa que quer fazer direito e você chegar lá e falar que quer fazer medicina. Tem que ter os seus extracurriculares no padrão. Tudo bem, você pode ser uma pessoa que gosta muito da arte e gosta muito de finanças. E daí você pode mostrar como você vai, e tem que deixar claro como você pretende fazer essas duas coisas. E os seus extracurriculares têm que ter coisas de impacto dos dois lados. E isso é difícil saber; é difícil saber qual narrativa, quem você quer ser, o que você quer ser. Não é tão cedo, mas essas faculdades valorizam isso. É importante você saber o que você quer seguir mais adiante. Porque isso vai te ajudar, vai deixar o seu extracurricular e depois os seus supplements, quando você escreve para as faculdades, muito mais claros, com uma narrativa clara. E eles querem essa pessoa que já sabe, pelo menos já tem uma ideia do que quer fazer. Então, é importante ter os extracurriculares seguindo um padrão de quem você é. E é importante ressaltar que, quanto mais específico você é, mais você se diferencia. É importante que você seja um pouco específico, porque quanto mais específico é, você vai se diferenciar mais. Porque as pessoas vão ser mais gerais.

Conte um pouco do seu projeto com sabão. De onde surgiu a ideia?