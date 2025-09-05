Na Expointer, presidente da OAB-RS recebe Medalha Assis Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no RS (OAB-RS), Leonardo Lamachia, foi agraciado nesta sexta-feira (5) com a Medalha Assis Brasil. A honraria, instituída em 1973, é a mais alta distinção concedida pelo Estado a personalidades que tenham contribuído, com excepcional mérito, para o desenvolvimento das áreas agrícola e pecuária.
A cerimônia de entrega ocorreu na Expointer e a condecoração foi feita pelo governador Eduardo Leite.
Este é o segundo mandato de Lamachia a frente da OAB-RS. Ele foi reeleito para presidir a instituição no triênio 2025-2027, com 77% dos votos. O advogado é especialista em Direito empresarial e constitucional.