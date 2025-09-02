Na Expointer, Erasmo Battistella receberá prêmio pela valorização do agronegócio e pela contribuição no setor cerealista

Battistella receberá a premiação em reconhecimento ao seu papel pioneiro na valorização do agronegócio. Diogo Zanatta / Especial

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente da Be8, o empresário Erasmo Carlos Battistella, será um dos homenageados na 1ª edição do Prêmio Ceres, iniciativa inédita promovida pela Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra) e pela Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul (Acergs). A cerimônia de entrega acontece nesta terça-feira (2), às 19h, na Expointer.

Battistella receberá a premiação em reconhecimento ao seu papel pioneiro na valorização do agronegócio e pela contribuição decisiva para a projeção do setor cerealista no Brasil.

Criado nesta edição da Expointer, o Prêmio Ceres tem como objetivo prestigiar lideranças que impulsionam o desenvolvimento do agronegócio gaúcho e brasileiro.