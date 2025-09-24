Na Alemanha, professor gaúcho apresenta pesquisa sobre deslocamentos e lacunas de comunicação na enchente 

Evento ocorreu em Bonn, na Alemanha. German Institute of Development and Sustainability (IDOS) / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O professor de Relações Internacionais da ESPM-SP, o gaúcho Roberto Uebel, apresentou, nesta terça-feira (23), um trabalho sobre deslocamentos climáticos durante as enchentes de 2024 no RS no congresso 7th IDOS International Migration and Displacement Workshop, organizado pela German Institute of Development and Sustainability (IDOS), em Bonn, na Alemanha.

Intitulado Deslocamento Climático e Coesão Social: Confiança Institucional e Respostas Comunitárias às Inundações do Rio Grande do Sul em 2024, a pesquisa teve como objetivo estudar o deslocamento induzido pelo clima e a forma como ele está remodelando os padrões migratórios globais.

Segundo o estudo de Uebel, o desastre de 2024 deslocou aproximadamente dois milhões de pessoas, criando desafios para a coesão social e a governança do Estado.

A pesquisa também apontou os principais fatores que levaram a uma erosão da confiança da sociedade nas instituições governamentais, como a demora na declaração de estado de emergência e na mobilização de recursos, a coordenação inadequada entre as autoridades, e a capacidade insuficiente de infraestruturas de emergência.