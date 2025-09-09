Metade dos brasileiros avalia que o atual governo dos EUA é mais autoritário do que o da China, mostra pesquisa

Pesquisa também mostra que 70% acham que os EUA são mais influentes nas relações políticas do mundo. PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa mostra que 50% dos brasileiros avaliam que o atual governo dos Estados Unidos é mais autoritário em suas relações com outros países do que a China (38%). Outros 12% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

O levantamento foi realizado pela Nexus — empresa de análise de dados, pesquisas de mercado e opinião pública — entre 15 e 19 de agosto, com 2.005 pessoas nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

A percepção é semelhante em todas as regiões do país. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, 43% avaliam os EUA como mais autoritários, contra 40% que consideram a China. Na sequência, vem a região Sul, com 44% avaliando os EUA como mais autoritários, contra 38% da China. Depois, o Nordeste, com 52% para os EUA contra 35% para a China, e o Sudeste, com 53% para os americanos e 38% para os chineses.

A pesquisa também mostra que 70% dos entrevistados acham que os EUA são mais influentes nas relações políticas entre os países do mundo, contra 20% que atribuem essa influência à China. Os entrevistados também acreditam que os norte-americanos contam com um regime político mais democrático (60%) que a China (25%). Sobre quem prejudica mais o meio ambiente, o ranking empata com 42% para cada lado.