Mascote da COP30, o Curupira, aparece pela primeira vez

Curupira é considerado o “guardião das florestas e dos animais”. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo federal apresentou, pela primeira vez, o mascote oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. O Curupira, símbolo do folclore brasileiro, foi um dos destaques do desfile cívico-militar de 7 de setembro, em celebração ao Dia da Independência do Brasil, em Brasília.

O personagem é considerado o “guardião das florestas e dos animais” e integra a identidade visual da Conferência no Brasil. O Curupira desfilou acompanhado por servidores e brigadistas florestais do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A COP30 será realizada entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém (PA).