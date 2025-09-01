Maduro anuncia que milícia venezuelana ultrapassou 8,2 milhões de alistados

Grupo é considerado um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) Pedro MATTEY / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (1) que a Milícia Bolivariana ultrapassou 8,2 milhões de combatentes alistados. O líder venezuelano também informou que treinamentos em massa das Unidades de Combate da Milícia Comunitária ocorrerão nos próximos dias.

— Chegamos a um número consolidado de 8,2 milhões de homens e mulheres venezuelanos alistados na milícia e reservistas que se apresentaram e disseram: 'Estou pronto' — declarou Maduro em entrevista coletiva.

Há algumas semanas, Maduro anunciou que mobilizaria 4,5 milhões de milicianos. O objetivo seria uma resposta ao que chamou de "ameaças" dos Estados Unidos. O grupo é considerado um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

O número chama a atenção, já que, de acordo com projeções do Banco Mundial e do Instituto Nacional de Estatística da Venezuela (INE), a população do território venezuelano é estimada entre 28 e 30 milhões de habitantes. Ou seja, se confirmado o número de 8,2 milhões divulgado por Maduro, a Milícia hoje representaria cerca de 27% da população.