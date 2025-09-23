Macron é "barrado" nas ruas de Nova York e liga para Trump

Macron fala ao telefone com Trump. brutofficiel / Instagram / @remybuisine / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente da França, Emmanuel Macron, passou por um momento inusitado e até engraçado na noite desta segunda-feira (22) em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da ONU.

O líder francês teve sua passagem "bloqueada" pelas ruas nova-iorquinas quando deixava a sede da ONU. Nas imagens que circularam nas redes sociais, Macron aparece conversando com um policial, que se desculpa com o presidente francês e informa que o trajeto foi interrompido devido à passagem da comitiva do norte-americano Donald Trump.

O fato se torna ainda mais inusitado porque Macron liga para Trump para ironizar a situação. Ele diz:

— Como você está? Adivinha só? Estou esperando na rua porque tudo está fechado para você — diz Macron no vídeo, que foi divulgado pela primeira vez pela plataforma francesa Brut.