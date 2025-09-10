Kamala Harris diz que foi uma "imprudência" permitir que Joe Biden se candidatasse à reeleição

Kamala Harris e Joe Biden durante campanha de 2024. Drew Angerer/Getty Images / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, está prestes a lançar um novo livro: 107 Dias. Um trecho da obra, que retrata memórias políticas e da campanha presidencial de 2024, foi divulgado nesta quarta-feira (10) pela revista The Atlantic, no qual Kamala disse que permitir que o então presidente Joe Biden concorresse à reeleição foi um ato de "imprudência".

"'A decisão é do Joe e da Jill.' Todos nós dissemos isso, como um mantra, como se tivéssemos sido hipnotizados [...] Foi graça ou foi imprudência? Em retrospectiva, acho que foi imprudência. Os riscos eram simplesmente altos demais. Não era uma escolha que deveria ter sido deixada ao ego de um indivíduo, à ambição de um indivíduo. Deveria ter sido mais do que uma decisão pessoal.", diz o trecho divulgado pela revista.

Kamala ainda disse que uma parte da equipe de Biden estava comprometida em não ajudá-la e, segundo ela, isso acabou afetando a campanha eleitoral.

“Quando as pesquisas indicaram que eu estava me tornando mais popular, as pessoas ao seu redor não gostaram do contraste que estava surgindo [...] Nenhum deles percebeu que, se eu me saísse bem, ele se sairia bem. Dadas as preocupações com a idade dele, meu sucesso visível como seu vice-presidente era vital. Serviria como um testemunho do seu bom senso ao me escolher e uma garantia de que, se algo acontecesse, o país estaria em boas mãos. Meu sucesso era importante para ele."

A ex-vice-presidente disse que o fiasco do debate ocorreu após duas viagens consecutivas à Europa e um voo para a Costa Oeste para um evento de arrecadação de fundos em Hollywood, o que afetou o desempenho de Biden.

"Não acredito que tenha sido incapacidade. Se eu acreditasse nisso, teria dito. Por mais leal que eu seja ao presidente Biden, sou ainda mais leal ao meu país.”