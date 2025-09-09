Jornal britânico The Guardian descreve Alexandre de Moraes como um juiz que desperta "amor e ódio"

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. EVARISTO SA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um dia antes do início do voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus, o tradicional jornal britânico The Guardian publicou, na segunda-feira (8), um perfil sobre o magistrado, o qual o descreve como um juiz que “inspira amor e ódio”.

O material apresenta os dois lados da opinião pública. De um espectro, inclui falas de um admirador, como um açougueiro de Belém (PA) que tatuou o rosto de Moraes na perna. De outro, ouviu um juiz bolsonarista aposentado, que acusa o ministro de desrespeitar a Constituição e exige seu impeachment.

Focando no julgamento, o jornal britânico diz que o processo "transformou o combativo magistrado e lutador de muay thai em um herói – e até mesmo um símbolo sexual – para os progressistas e em uma figura odiada pelos devotos de Bolsonaro".

A publicação afirma que "muitos brasileiros de esquerda aclamam Moraes como o salvador da quinta maior democracia do mundo", enquanto eleitores de Jair Bolsonaro "temem que Moraes possa ter extrapolado sua autoridade constitucional em sua cruzada para proteger a democracia".