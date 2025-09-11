JBS oferece vagas de estágio em três cidades gaúchas

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A JBS está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2026. A iniciativa oferece vagas em unidades industriais de todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, as oportunidades estão distribuídas nas unidades de Bom Retiro do Sul, Montenegro e Passo Fundo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de setembro por meio do link.
O programa, oferecido pela JBS, tem duração de 12 meses, com jornada de 30 horas semanais. Os participantes terão atividades práticas em áreas como produção, manutenção, agropecuária e garantia da qualidade. O formato de trabalho é presencial.
O início das atividades está previsto para 12 de janeiro de 2026.