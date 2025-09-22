Janja participa de culto em igreja batista em Nova York

Janja foi anunciada pelo reverendo e aplaudida de pé. Abyssinian Baptist Church / Reprodução YouTube

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A primeira-dama Janja Lula da Silva, em visita aos Estados Unidos, participou no domingo de um culto na igreja batista The Abyssinian Baptist Church, no bairro do Harlem, em Nova York.

Durante o culto, o reverendo Kevin R. Johnson disse aos fiéis que havia uma convidada especial no local e apresentou a primeira-dama como Rosângela "Janja" Lula da Silva, pedindo que ela se levantasse. De pé, ela foi aplaudida. Em seguida, o reverendo pediu que os demais integrantes da delegação brasileira também se levantassem.

— Rezamos muito por um encontro (da ONU) produtivo, o melhor que puder ser, dadas as notícias que temos visto. Sabemos que o presidente Silva fará um forte discurso. Ele está viajando por aqui e desejamos a ele boa sorte na viagem — disse o reverendo.

Nas redes sociais, Janja agradeceu a acolhida na igreja:

— Agradecida por esse domingo de louvor e muito simbolismo em uma igreja histórica. As palavras do Reverendo Kevin sobre a importância de não nos isolarmos diante de tudo o que temos vivido no mundo me tocaram profundamente.

Fotos publicadas por Janja nas redes sociais. @janjalula / Reprodução Instagram

O encontro faz parte de uma ação de aproximação que Lula e Janja tentam realizar com o público evangélico.