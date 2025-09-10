Instituto gaúcho é finalista em prêmio internacional para organizações que promovem a liberdade

Vice-presidente do IEE, Hugo Muller, e presidente, Tiago Dinon Carpenedo. Talles Kunzler / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) é um dos finalistas do Templeton Freedom Award 2025, prêmio internacional concedido pela Atlas Network a organizações que se destacam na promoção da liberdade no mundo. O resultado será anunciado durante o Liberty Forum & Freedom Dinner, em Nova York, nos dias 12 e 13 de novembro.

Esta é a terceira vez que o IEE chega à final do prêmio – as anteriores foram em 2007 e 2017. De acordo com a Atlas Network, a escolha do instituto baseia-se em seu propósito de desenvolver líderes empresariais por meio de um programa fundamentado em liberdade, ética e princípios econômicos de livre mercado. A organização também destaca que, ao longo de quatro décadas, o IEE formou líderes cujas empresas geram mais de US$ 10 bilhões anualmente e empregam 85 mil pessoas.

